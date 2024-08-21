TEKAR Vakfı kurucusu Demirer: ‘Sözde soykırım iddiasını çürütüyoruz’

Yayınlanma: 21.08.2024 - 17:46

Güncelleme: 21.08.2024 - 17:46

Sözde Ermeni soykırım konusuna daha önceden denenmiş ancak uluslararası kamuoyunu ikna edememiş defansif tezlerden farklı bakış açıları getirmeyi amaçlayan Türk-Ermeni Konusunu Araştırma Vakfı (TEKAR), 2022 yılında kuruldu. Vakfın kurucusu Mehmet Arif Demirer, çalışmalarını Cumhuriyet’e anlattı. Demirer, “Sözde Ermeni soykırımı iddiasını çürütecek olan ve bu nedenle yıllardır saklanarak unutturulmaya çalışılan yazılı kaynakları gün yüzüne çıkardık” dedi. Demirer, bu faaliyet kapsamında vakıf tarafından şu ana kadar 9 kitap, 4 araştırma raporunun yanı sıra çok sayıda broşür ve dergi yayınlandığını belirtti. Bu yayınlar içerisinde bulunan önemli eserlerden de örnekler veren Demirer, 1919-1920 arasında Ermenistan Başbakanı olan Aleksander Hatisyan’ın kitabının vakıf imkanlarıyla türkçe basımlarının yapıldığını söyledi. Demirer, yayınların içerisinde ABD diplomatik misyonuna ait gizli yazışmaların da bulunduğunu belirtti.

‘1.5 MİLYON ERMENİ’NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİASI TAMAMEN YALAN’

Demirer, “Sözde soykırım konusuna ilişkin TEKAR Vakfı’nın yaklaşımının hayatta olanlar olduğunu” söyledi. Bu kapsamda Demirer, “ABD başkanları ve onları takip eden bazı ülke parlamentoları sözde soykırım iddiasını 1.5 milyon Ermeninin öldürüldüğü söylemine dayandırmaktadırlar. bu söyleme neden olan olay 1915 yılında İngiliz ve Ruslarla anlaşarak Osmanlı ordusunu arkadan vuran Ermenileri Osmanlı sınırları içerisinde bulunan Halep ve Şam civarına gönderek yeniden iskan eden ‘Geçici sevk ve İskan Kanunu’dur. Bu olay esnasında 1.5 milyon Ermeninin öldürüldüğü iddiası tümüyle yalandır” dedi. Çeşitli yabancı yazarların eserlerinden örnekler vererek 1915 yılı öncesi Ermeni nüfusu ile 1915 yılı sonrası yaşayan nüfusu karşılaştıran Demirer, “Yabancı kaynaklara dayanarak yapılan çalışma sonucu 1915 öncesinde Osmanlı Ermeni nüfusunun ortalama 1.6 milyon olduğu bilinmektedir. Yine tümüyle yabancı kaynaklara dayanarak 1915 sonrasında hayatta olan Osmanlı Ermenileri’nin nüfusu ise 1 milyon 586 bin olarak kanıtlanmıştır. Sözde soykırım (1915) öncesinde ortalama 1.5-1.6 milyon olan Ermeni nüfusun 1915 sonrasında 1 milyon 586 bini hayatta ise nasıl soykırım olabilir?” ifadelerini kullandı.

‘MAKTÜL YOKSA CEZA ÖNGÖRÜLEMEZ’

Çalışmalar sonucunda yapılması gerekenleri anlatan Demirer, “Hukuka göre bir cinayette maktul yoksa ceza da öngörülemez. Bu noktada inisiyatif geliştirmek şart olmuştur. TEKAR Vakfı’nın bu tespitiyle soykırım iddiasının tarihe gömülmesi mümkün olabilecektir. ABD’de, dünyada ve Ermenistan’da bu konuda kamuoyu oluşturulması sayesinde, Ermeni Diasporası’nın etki altına alınması sağlanabilecektir” diye konuştu.