Tekel bayini satılığa çıkaran işletmeci: Müşteriyi nasıl ikna edebileceğimi bilemiyorum

11 Aralık 2022 Pazar, 13:00

Osmaniye’de yıllardır tekel bayi işletmeciliği yapan Zeynep Mizan sık sık gelen zamlardan dolayı müşterisinin azaldığını iş yapamaz duruma geldiğini belirterek iş yerini devren satılığa çıkardığını ifade etti.

Mizan şunları söyledi:

“Osmaniye’de uzun zamandır tekel bayi işletmecisiyim. Sürekli gelen zamlardan dolayı işlerimiz sürekli düşmektedir. Artık bunlara müşterilerimiz ne kadar alıştık dese de hayat şartları malum artık alkole bile fiyatlardan dolayı kalmıyor hiçbir şey. Çünkü insanlar artık kendini ona göre ayarlamaya çalışıyorlar. Bir yılda 4 kez zam gelmiştir. Artık ben müşteriyi nasıl ikna edebileceğimi, nasıl konuşacağımı bilemiyorum. Sürekli zam, zam, zam… Sigara da aynı şekilde, alkol de aynı şekilde yani bundan dolayı artık dükkânımı bile satılığa çıkarmış bulunmaktayım. Müşteriler ne kadar alıştık dese de tabii ki eski işlerimiz yok. Artık işimizde çok bir aşırı durgunluk var. Osmaniye’mizde saat 22.00 yasağı var. 22.00 dediğinde tekel bayilerin hepsi kapatmak zorunda. Zaten insanlar 22.00’dan sonra alkol tüketmeye daha çok başlıyorlar. Bu yasağımız da işte bizi etkilemektedir tabii ki."

“FİYATLA SARHOŞ OLAN MÜŞTERİLERİMİZ VAR”

Fiyatlardaki pahalılığa dikkat çeken Mizan, şu ifadeleri kullandı:

"Fiyatla sarhoş olan müşterilerimiz de var tabii. Önceden 100 TL ile gerçekten bir masa kurulabiliyordu ama şu anda bir yılda gelen zamlar o kadar yüksek ki, 100 TL ile içilmesi çok imkânsız. Zaten en ucuz içki 30 TL olmuş. Ki şu anda yılbaşından sonraki gelecek zamlarda var tabii ki bunun esnasında. Sonuçta bizler de esnafız, bizler de işimizin başındayız buna bir şeyler olsun istiyoruz. Üst üste gelen zamlardan dolayı insanlar artık kendileri evde, kendi imkânlarıyla yapmaya başladılar ve bu da sürekli insanlarımızın canını tehlikeye atıyor. Bunları her yerde duyuyoruz. Bunların da çok çok etkisi var neden etkisi var? İnsanlar çünkü alamıyorlar. İnsanlar da maddiyatlarına göre. Asgari ücret 5 bin lira, 5 bin lirayla çocuk okutturuluyor, ev geçindiriliyor 5 bin lirayla ne olabilir? O yüzden bazı şeylerden kesmek zorunda kalıyorlar.”