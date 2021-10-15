Tekerlekli sandalyedeki engelli ve arkadaşına ‘yolu kapattın’ dayağı
Samsun'da, akülü tekerlekli sandalyesi ile tek şeritli yolda giden Irak uyruklu Mühah Fadullah’a, arkadan gelen A.K., otomobiliyle çarptı. A.K., daha sonra yavaş ilerleyerek, yolu kapattıkları gerekçesiyle engelli yurttaşı ve arkadaşını darp etti.
Samsun'daki olay, önceki gün, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi.
Kaptanağa Sokak’ta, tek şeritli yolda akülü tekerlekli sandalyesi ile ilerleyen Iraklı Mühah Fadullah’a, arkadan gelen A.K., otomobiliyle çarptı. Araçtan inen sürücü ve arkadaşı M.C.Ş., daha sonra da yavaş ilerleyerek, yolu kapattıkları gerekçesiyle engelli yurttaşı ve arkadaşı Y.A.H.'yi darp etti.
ENGELLİ GENÇ VE ARKADAŞI YUMRUK DARBELERİYLE YARALANDI
Sürücü ve yanındaki, otomobille olay yerinden ayrılırken, engelli genç ve arkadaşı da yüzüne aldıkları yumruk darbeleriyle yaralandı.
OLAY ANI KAMERADA
Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Polis, sürücü A.K. ve otomobilde bulunan M.C.Ş.’yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.
SERBEST BIRAKILDILAR
İfadeleri alınan 2 kişi, serbest bırakıldı. Sürücünün engelli genç ve arkadaşını darp ettiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay sırasında sokakta olan esnaftan Secat Tuhta, "Biz kalabalık oluştuğunu gördük. Olay yerine baktığımızda bağrışmalar ve tehditler vardı. Olayın öncesi var sanırım, yolun başından beri bir tartışma oluyor. Araçtan inen bir kişi, engelli aracındaki kişiyi darp etti” dedi.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Hande Fırat trafik kazası geçirdi
- Sedat Peker'den yeni 'SADAT' iddiaları
- Erdoğan’ın Merkez Bankası müdahalesinin perde arkası
- Motorin ve benzine büyük zam
- Erdoğan'dan randevu istediler!
- İşte AKP'den kopan seçmenlerin tercih ettiği parti
- Akşener'den Erdoğan'a zor soru
- Katliamda 'savcılık kılını kıpırdatmadı'
- Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
- Yabancı uzmanlardan kriz vurgusu ve dolar tahmini