Engelli kadına cinsel saldırı: 5 Kişi tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karaçulha Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibinden yardım isteyen P.A'nın (23), cinsel istismara uğradığı ve bir kişi tarafından para karşılığı fuhşa zorlandığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.
Yüzde 50 zihinsel engelli olduğu belirlenen P.A'ya cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen U.S, E.A.K, S.S.Ç, T.K. ve R.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İlgili Haberler
- Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil ile barıştı
- Selahattin Gülen hakkında yeni tecavüz kararı
- Kendisine 'hoş geldiniz' diyen öğretmeni sınıftan kovan Kaymakam Faruk Saygın, kayıplara karıştı!
- Kaymakam Faruk Saygın, kendisine 'hoş geldiniz' diyen öğretmeni sınıftan kovdu
- Son ankette AKP'ye büyük şok
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Vakalar artarsa okullar kapatılır mı?
- Kaymakam Faruk Saygın hakkında Valilik harekete geçti
- 'Bu gece yüzde 15 zam açıklanacak'
- Kılıçdaroğlu'nun o buluşması rahatsız etti
- 6 muhalefet partisi bakanlar konusunda anlaştı
- Diyanet’in başına Alevi birini getirelim” çıkışı
- LPG’ye büyük zam! Pompa fiyatına yansıyacak
- Doğalgaza da zam!
- Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi
- Haberimizi Sayıştay doğruladı, Koca istifaya çağrıldı