Engelli kadına cinsel saldırı: 5 Kişi tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı.

AA
01 Ekim 2021 Cuma, 12:59
Engelli kadına cinsel saldırı: 5 Kişi tutuklandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı  Karaçulha Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekibinden yardım isteyen P.A'nın (23), cinsel istismara uğradığı ve bir kişi tarafından para karşılığı fuhşa zorlandığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı.

Yüzde 50 zihinsel engelli olduğu belirlenen P.A'ya cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen U.S, E.A.K, S.S.Ç, T.K. ve R.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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