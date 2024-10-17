Tekerlekli sandalyeyle yolun karşısına geçemedi: Otomobili parçaladı

Antalya'da bedensel engelli bir şahıs, kendisine tahsis edilen engelli rampasına park eden bir araca sinirlenip elindeki çekiçle otomobilin camlarını ve farlarını parçaladı.

Tekerlekli sandalyeyle yolun karşısına geçemedi: Otomobili parçaladı
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İHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 00:09

Olay dün akşam saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kültür Mahallesi'nde yaşandı. İsmi öğrenilemeyen engelli bir şahıs, engellilere tahsis edilen rampanın önüne park eden bir aracı görünce şaşkına döndü. 

Tekerlekli sandalyede olan ve rampayı kullanamayınca yolun karşısına geçemeyen engelli yurttaş adeta çileden çıktı. Park halindeki aracın önce sileceğine zarar veren engelli yurttaş sinirlerine hakim olamayıp sert bir cisimle araca vurmaya başladı. 

Önce ön farlarını, sonra kapı camlarını ardından da stop lambalarını elindeki çekiçle parçalayan vatandaş, çevredekilerin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı. 

Çıkamadığı rampadan geri dönen engelli yurttaş yaya geçidini kullanarak yolun karşısındaki diğer rampayı kullanıp olay yerinden ayrıldı.


Etiketler: #Antalya #tekerlekli sandalye #otomobil

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