Bindiği taksiye TOMA çarptı: Tatilinin son gününde tekerlekli sandalyeye mahkum oldu

Yayınlanma: 14.06.2024 - 11:18

Güncelleme: 14.06.2024 - 11:18

İstanbul Sancaktepe'de, Ö.N. isimli polis memurunun idaresindeki TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı), 31 Temmuz 2022'de tatil için İstanbul'a gelen ve Fransaya dönmek için Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden Fransa vatandaşı Clemence Wafaa Arras'ın (32) içinde bulunduğu ticari taksiye çarptı. Arras, kaza sonucunda ağır yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

"ŞERİT İHLALİ YAPTI"

Kazadan sonra Arras, polis memuru Ö.N.'den şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Kazaya ilişkin alınan bilirkişi raporunda; polis memuru Ö.N.'nin, olay günü TOMA ile TEM otoyolundan Ankara istikametine doğru orta şeritte seyir halindeyken, sol şeride doğru kontrolsüz bir şekilde şerit ihlali yaparak Harun Çalışkan'ın kullandığı ticari taksiye sağ arkadan çarptığı kaydedildi.

POLİS MEMURU ASLİ KUSURLU BULUNDU

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, sanık polis memurunun kullandığı TOMA T-99 aracının, diğer araçlardan yüksek ve ağır olduğu, TEM otoyolunda ortalama 100-110 hızla gittiği sırada aniden şerit değiştirerek ticari taksiye arkadan çarptığı ve müştekinin ağır yaralanmasına neden olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, polis memuru Ö.N.'nin kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu, müştekinin emniyet kemeri takmamış olması nedeniyle tali kusurlu olduğu kaydedildi.

2 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, şüpheli Ö.N.nin kusurunun bilinçli taksir niteliğinde sayılması gerektiğini belirterek, 'bilinçli taksirle birinin vücudunda kemik kırığı oluşacak şekilde yaralama' suçundan 6 ay 22 günden 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

TATİLİNİN SON GÜNÜNDE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın ikinci duruşması 13 Haziran'da görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık polis memuru Ö.N. ile avukatı katıldı. Müşteki Wafaa Arras ile avukatı Candaş Gürol da mahkemede hazır bulundu. Mahkemede beyanda bulunan Arras, olay tarihinde Türkiye'de tatilde bulunduğunu ve tatilinin son gününde kazanın gerçekleştiğini, çarpmanın etkisiyle arka koltuktan ön tarafa fırladığını, o an bayıldığını, kendine geldiğinde ise kısa süreli hafıza kaybı yaşadığını ifade etti. Arras, olay nedeniyle maddi zararının oluştuğunu, bunun 40 bin Euro kısmını kendisinin karşıladığını, geri kalanını ise sigortanın karşıladığını, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanık polis memuru Ö.N. ise beyanında müştekinin beyanlarını kabul etmediğini söyledi. Müşteki Wafaa Arras'ın avukatı, polis memuru hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını ve mahkemenin görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermesini talep etti.

DURUŞMA 2025'E ERTELENDİ

Mahkeme, müşteki avukatının taleplerini reddetti. Olay anını gösteren kamera kayıtlarının istenmesi için İBB Trafik Dairesi Başkanlığına müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme duruşmayı 23 Ocak 2025'e erteledi.