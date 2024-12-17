Tekin ‘derslik sayısının’ artışını övdü, bakanlığının verileri kara tabloyu açığa çıkardı: Bakan ile MEB uzlaşamadı

Yayınlanma: 17.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.12.2024 - 04:00

TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde önceki gün Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bütçesi görüşüldü. Açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, derslik sayılarının artmasını ve mesleki eğitimin sektörle bütünleşikleşmesini olumlu bir adım olarak gösterdi. Tekin, “Derslik sayımız, 2002’de 367 bin iken 734 bine ulaşmıştır. Derslik başına düşen öğrenci sayısı, ilköğretimde 36’dan 23’e, ortaöğretimde ise 30’dan 22’ye düşmüştür” dedi.

Bakanlığının verileri ise eğitimdeki kara tabloyu gözler önüne serdi. Bakanlığın “2023-2024 Örgün Öğretim İstatistikleri” artan yoksulluk nedeniyle öğrencilerin okulu bıraktığını ortaya koydu. Buna göre; MEB’e bağlı okul öncesi kurumlarda 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde 1 milyon 681 bin 705 öğrenci bulunuyorken 2023-2024 döneminde bu sayı 1 milyon 600 bin 976’ya geriledi. Okulöncesi döneminde 80 bin 729 öğrenci azaldı.

ORTAÖĞRETİMDE DÜŞTÜ

İlkokulda öğrenci sayıları arttı. Ancak verilere göre 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde ortaöğretimde toplam 6 milyon 789 bin 681 öğrenci eğitim görürken 2023- 2024 döneminde 5 milyon 796 bin 881 öğrencinin eğitim gördüğü kaydedildi. Resmi liselerde öğrenci sayısı 4 milyon 208 bin 263’ten 4 milyon 159 bin 331, açıköğretim liselerinde 2 milyon 9 bin 480’den 1 milyon 75 bin 550’ye ve özel liselerde 571 bin 938’den 562 bine düştü. Böylece ortaöğretimde toplam 992 bin 800 öğrenci eğitimi terk ettiği saptandı.

En çarpıcı kısım mezuniyet-kayıt verilerinde görüldü. 8. sınıftan 1 milyon 293 bin 22 öğrenci mezun olurken ortaöğretime kayıt yaptıran öğrenci sayısı 1 milyon 29 bin 423’te kaldı. Yani 263 bin 599 mezun olmasının ardından kayıt yaptırmazken açıköğretimdeki düşüşler de bu öğrencilerin tamamen okul dışında kaldığını gösteriyor.

2 MİLYON EĞİTİM DIŞI

2023-2024 eğitim-öğretim döneminde bir önceki döneme göre toplamda 1 milyon 272 bin 475 bin öğrenci örgün eğitimden ayrıldı. Mevcut açıköğretimde 1 milyon 75 bin 550 öğrenci ile Mesleki Eğitim Merkezlerindeki (MESEM) 421 bin 520 öğrenci kaydını da hesaba katarsak 2 milyon 769 bin 545 öğrencinin örgün eğitimin dışında kaldığı saptandı.

858 BİN ÇOCUK İŞÇİ!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki eğitime yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Tekin, “Bir grup milletvekili arkadaşımız, çocuklarımız için attığımız adımları öğrencilerimizi sermayeye peşkeş çekmek olarak algılıyor. Mesleki ve teknik eğitimin gelişmesi sektörle entegre halinde olur ve çocuklarımızın işbaşı eğitimlerini önemsiyoruz” ifadelerini kullandı. Tekin’in aksine başta MESEM’ler olmak üzere öğrenciler örgün eğitimden uzaklaştırılarak fabrikalara ucuz işgücü olarak götürülüyor. 12 çocuk bu yıl MESEM kapsamında çalıştığı imarethanede iş kazasında yaşamını yitirdi. Eğitim-ş verilerine göre 2023’te 15-17 yaş arası ortaöğretim çağında olan 3 milyon 886 bin 56 çocuktan 858 bin 818’i çocuk işçi olarak çalıştırılıyor.