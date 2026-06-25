Tekirdağ CUMOK yeniden oluşturuldu

Gazetemiz okurları, ‘Tekirdağ CUMOK’ oluşumunu ele almak üzere geçtiğimiz Mayıs ayında bir araya geldiler.

İletişim bilgilerinin güncellendiği, yeni üyeler ile tanışıldığı, güçlü bir okur topluluğu oluşturmanın değerlendirildiği toplantıda, okurumuz Yücel Tanrıkulu’nun Tekirdağ CUMOK Temsilcisi olması uygun görüldü.

Toplantıda ayrıca, Cumhuriyet’in aydınlanmacı değerleri etrafında yeniden bir araya gelerek dayanışmayı güçlendirme, ortak çalışmalar yürütme ve gazetemiz Cumhuriyet’e maddi ve manevi destek verilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.