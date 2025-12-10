Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tekirdağ'da 5 araçlı zincirleme kaza: Yaralılar var!

Tekirdağ'da 5 araçlı zincirleme kaza: Yaralılar var!

10.12.2025 14:14:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Tekirdağ'da 5 araçlı zincirleme kaza: Yaralılar var!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Feci kaza, akşam saatlerinde Çorlu-İstanbul yolu Ağır Bakım ışıklı kavşağında meydana geldi.

S.G. yönetimindeki 34 HJ 4463 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarında bekleyen 4 araca çarptı.

Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #tekirdağ #kaza