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Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisi deposunda yangın çıktı!

Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisi deposunda yangın çıktı!

3.06.2025 14:21:00
Güncellenme:
DHA
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Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisi deposunda yangın çıktı!

Çorlu ilçesinde geri dönüşüm tesisi depolama alanında çıkan yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Çorlu-Tekirdağ karayolu üzerindeki Karatepe mevkiinde bulunan dönüşüm tesisinin depolama alanında öğle saatlerinde yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede alanı sardı, siyah duman gökyüzünü kapladı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ekipleri ve su tankları sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın söndürüldü. Yangında depolama alanındaki malzemeler zarar gördü. Yangınla ilgili Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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