Denizli'de acı olay: Tarihi okul binası çıkan yangında kül oldu

Ortaköy Mahallesi'ndeki Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve taşımalı eğitime geçilmesiyle kullanılmayan yaklaşık 100 yıllık tarihi Ortaköy İlkokulu'nda dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.
2 katlı
ahşap binadaki yangın, kısa sürede yayıldı.
RESMEN KÜLE DÖNDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma
ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1
saatte söndürüldü. Yangında bina tamamen yandı.
İtfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin
araştırıldığını bildirdi.