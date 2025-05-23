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Tekirdağ’da otelde yangın paniği!

Tekirdağ’da otelde yangın paniği!

23.05.2025 12:53:00
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İHA
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Tekirdağ’da otelde yangın paniği!

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede otelin bazı bölümlerini sardı.

Durumu fark eden çalışanlar ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otele hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin büyümesini engelleyerek yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın nedeniyle otelde maddi hasar meydana gelirken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları bir süre daha devam etti. Mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

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