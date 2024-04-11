Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili için araçlarıyla yola çıkan sürücüler, bayramın ikinci gününde de trafikte yoğunluk oluşturuyor.
Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde yoğunluk oluşturdu.
Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşımda zaman zaman yavaşlama yaşanıyor.
Güzergahta kontrollerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.
Beyazköy mevkisinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
Kara yolundaki yoğunluğun bayram boyunca sürmesi bekleniyor.
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