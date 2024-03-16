Tekirdağ Malkara'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında tek katlı ev ile bitişiğindeki saman deposu yanarak kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 22:05
Tekirdağ Malkara'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
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Yangın, Malkara'nın kırsal Ballıköy Mahallesi'nde Ramazan Dere’ye (76) ait tek katlı evde çıktı. Evde çıkan yangın evin bitişiğindeki saman deposuna da sıçradı. Alevleri gören mahalleli, ellerindeki su kovaları ve hortumlarla yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında ev ile depo ve içerisinde bulunan yaklaşık 200 saman ve ot balyaları ile arı kovanları kullanılamaz hale geldi. Yangının, elektrik kontağından çıktığı değerlendirildi.

 

 

 

 

 

 


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