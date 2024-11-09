Tekirdağ merkezli 5 ilde operasyon: Binlercesi ele geçirildi
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 18 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığı suçuna yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında, Tekirdağ’da 5, Edirne’de 5, Kırklareli’nde 2, İstanbul’da 1 ve Eskişehir’de 1 olmak üzere toplam 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 18 bin 880 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.
Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 270 bin Türk lirası ve 4 bin 235 Romanya leyi cinsi para ile kaçakçılık suçunda kullanıldığı belirlenen 2 adet tır ve 1 otomobile el konuldu.
Yasal işlemler için 7 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: #tekirdağ #Operasyon #kaçak sigara
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Önümüzdeki 72 saat önemli, bir baba olarak...'
- 'Erken seçim' anketinde çarpıcı sonuç
- CHP'den Oğuz Kaan Salıcı'ya sert yanıt
- 'Polisler Türk bayrağını yerinden çıkardı'
- Kayyum ihaleyi iptal etti!
- 'Kurultay haktır, Genel Başkan padişah değildir'
- Adedi 350 bin TL'yi buluyor... Evinizden çıkabilir!
- AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem!
- Narin duruşmasının 3'üncü gününde 3 maymun...
- Ersin Tatar'dan 'ortak Türk alfabesi' açıklaması