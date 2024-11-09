Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 09.11.2024 - 08:17

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Y.'nin (56) çevre illerden temin ettiği tarihi eserleri kentte satacağı bilgisi aldı.

Bunun üzerine belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 3 adet toplu tabanca, 6 adet çeşitli dönemlere ait tablo, 2 adet ahşap süslemeli eser ve 1 adet metal kılıç ele geçirildi. 

Gözaltına alınan H.Y., polis merkezine götürüldü. Ele geçirilen tarihi eserler, Kayseri Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Etiketler: #Kayseri #tarihi eser #Operasyon

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