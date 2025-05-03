Tekirdağ merkezli fuhuş operasyonu: 9 tutuklama

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Tekirdağ merkezli fuhuş operasyonu: 9 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 03.05.2025 - 12:37

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde örgütlü bir şekilde kiraladıkları evlerde Türk ve yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Suç örgütünün elebaşı ve üyelerinin yakalanması amacıyla 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, 12 şüpheliyi gözaltına aldı, 6 mağdur kadını kurtardı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #tekirdağ #fuhuş #Operasyon

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