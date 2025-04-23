Edirne'de 'fuhuş' operasyonu: 4 tutuklama kararı!
Edirne'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonuyla 4 şüpheli tutuklanırken, 6 mağdur kadın kurtarıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ve Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.
Polis ekipleri, yapılan operasyonla fuhşa zorlanan 6 mağdur kadını kurtarırken, zührevi hastalıkların da önüne geçilmesini sağladı. Edirne Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
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