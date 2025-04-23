Edirne'de 'fuhuş' operasyonu: 4 tutuklama kararı!

Edirne'de gerçekleştirilen fuhuş operasyonuyla 4 şüpheli tutuklanırken, 6 mağdur kadın kurtarıldı.

Edirne'de 'fuhuş' operasyonu: 4 tutuklama kararı!
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İHA
Yayınlanma: 23.04.2025 - 08:02

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ve Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri, yapılan operasyonla fuhşa zorlanan 6 mağdur kadını kurtarırken, zührevi hastalıkların da önüne geçilmesini sağladı. Edirne Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.


Etiketler: #fuhuş #EDirne #Operasyon #Kadın

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