Tekirdağ ve Edirne’de toz taşınımı: Araçlar çamurla kaplandı
Tekirdağ ve Edirne’nin Keşan ilçesinde toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikle yağan çamur araçların üzerini kapladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afrika’daki toz bulutlarının Türkiye’ye yöneleceğini ve bu sebeple de yağışların çamur yağmuruna dönüşeceğini belirterek toz taşınımı uyarısında bulundu.
Uyarının ardından bugün Tekirdağ ve Edirne’nin Keşan ilçesinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Tekirdağ’da sabah saatlerinde etkili olan hafif yağmur sonrası özellikle park halindeki araçların üzeri çamurla kaplandı.
Bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.
"TEKRAR YIKAMAK ZORUNDA KALDIM"
Taksi şoförü Süleyman Kezci, “Çamur yağmış, arabanın üstü komple camlar dahil çamur içindeydi. Sabah arabayı yıkadım tekrar yıkamak zorunda kaldım” dedi.
Edirne’nin Keşan ilçesinde de araçlarının çamurla kaplandığını gören bazı sürücüler kendileri temizlerken bazıları da oto yıkamacılara götürdü.
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