Toz fırtınası Türkiye'ye ne zaman gelecek? Toz taşınımı sağlığa zararlı mı?

Yayınlanma: 20.09.2023 - 17:45

Güncelleme: 20.09.2023 - 18:01

Türkiye'ye toz fırtınası geleceği yönünde meteoroloji kaynakları uyardı. Birçok yurttaş toz fırtınasının ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki Türkiye'ye toz fırtınası ne zaman gelecek? Toz taşınımı nedir?

TOZ FIRTINASI NE ZAMAN GELECEK?

Türkiye'ye Basra üzerinden yaklaşan yeni bir sıcak hava dalgası tespit edildi. Suriye sınırındaki illerde toz fırtınası uyarısı yapıldı. Meteoroloji kaynakları tarafından 22 Eylül Cuma günü Suriye kaynaklı tuz fırtınasının Türkiye'de olabileceği duyuruldu.

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Toz taşınımı, basitçe yerdeki tozun rüzgar etkisiyle havaya kaldırılması ve taşınması sürecini ifade eder. Bu süreç, atmosferdeki önemli aerosol çeşitlerinden biri olan mineral toz partiküllerini içerir ve Dünya ekosistemi için büyük bir öneme sahiptir.

Çöllerden yükselen tozlar, atmosferin üst tabakalarına kadar ulaşabilir ve uzun mesafeler kat edebilir. Bu toz partikülleri, kaynaklarına daha yakın bölgelerde çökerken, daha küçük olanlar binlerce kilometre yol alabilirler.

Dünyanın başlıca toz kaynakları Sahra Çölü (Afrika), Arabistan Yarımadası, Gobi ve Taklamakan (Asya), Güney Amerika ve Avustralya'da yer almaktadır.

TOZ TAŞINIMININ SAĞLIĞA ZARARLARI NEDİR?

Toz taşınımı sağlık açısından çeşitli zararlara neden olabilir. Toz partikülleri solunduğunda veya temas ettiğinde, insan sağlığına çeşitli olumsuz etkileri olabilir.

İşte toz taşınımının sağlık açısından potansiyel zararları:

Solunum Sorunları

İnce toz partikülleri, solunum yollarına zarar verebilir. Bu partiküller solunum yollarını tahriş edebilir ve özellikle astım, bronşit ve diğer solunum hastalıkları gibi kronik solunum sorunlarını tetikleyebilir veya kötüleştirebilir.

Akciğer Hasarı

Uzun süre maruz kalma veya büyük miktarda toza maruz kalma, akciğerlerde hasara neden olabilir. Bu, tozun akciğer dokusuna zarar vermesi sonucu interstisyel akciğer hastalıklarına yol açabilir.

Solunum İnfeksiyonları

Toz partikülleri, solunum sisteminin savunma mekanizmalarını zayıflatabilir ve bu da solunum yolu enfeksiyonlarına (örneğin, zatürre) daha duyarlı hale gelinmesine neden olabilir.

Alerjik Reaksiyonlar

Bazı insanlar toz partiküllerine alerjik reaksiyonlar gösterebilirler. Bu, hapşırma, burun akıntısı, kaşıntı ve gözlerde sulanma gibi semptomlara yol açabilir.

Kardiyovasküler Etkiler

Araştırmalar, toz partiküllerinin kardiyovasküler sistem üzerinde de olumsuz etkilere sahip olabileceğini göstermektedir. Özellikle ince partiküller, kalp krizi ve inme riskini artırabilir.

Kanser Riski

Uzun vadeli maruziyet, bazı toz partiküllerinin kansere neden olabileceğine dair endişeleri artırabilir. Örneğin, asbest tozu akciğer kanseri ile ilişkilendirilmiştir.

Çocuklar ve Yaşlılar İçin Daha Büyük Risk

Çocuklar ve yaşlı yetişkinler, toz taşınımının sağlık etkilerine daha duyarlı olabilirler. Çocuklar, gelişmekte olan solunum sistemleri nedeniyle risk altında olabilirken, yaşlılar genellikle kronik sağlık sorunlarına sahip oldukları için daha savunmasızdır.

Bu nedenle, toz taşınımının olduğu bölgelerde, özellikle hava kirliliği düzeyi yüksek olan bölgelerde, insanlar koruyucu önlemler almalı ve mümkünse solunum yollarını korumak için maske veya diğer uygun ekipmanları kullanmalıdırlar. Ayrıca toz taşınımını önlemek ve azaltmak için çevresel tedbirler alınmalıdır.