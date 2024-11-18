Tekirdağ'da 11 bin 820 makaron ele geçirildi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen denetimde tütün mamulleriyle ilgili yasalara aykırı ürünler ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hayrabolu'nun Lahana Mahallesi'nde gerçekleştirilen kontroller sırasında F.Ö. isimli bir şahsın aracında 11 bin 820 adet dolu makaron bulundu. Ele geçirilen ürünlerle ilgili 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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