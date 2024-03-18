Tekirdağ’da 2 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 07:52
Tekirdağ’da 2 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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Feci kaza, ilçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi ile Çeşmeli Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi.

İddiaya göre S.K. yönetimindeki 34 LK 8032 plakalı hafif ticari araç, A.U. yönetimindeki 57 AAD 692 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki araçta bulunan 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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