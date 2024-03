Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da kim eleme adayı oldu?

Yayınlanma: 18.03.2024 - 00:58

Güncelleme: 18.03.2024 - 00:58

Survivor All Star 2024 yarışmasında nefes kesen mücadele her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitliyor. Her hafta bir elemenin gerçekleştiği yarışmada bu hafta erkek elemesi gerçekleşecek. Yarışmada yaşanan tartışmalar ise tansiyonu iyice yükseltiyor ve izleyicileri ekran başından ayırmıyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da takımlar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Özellikle dokunulmazlık oyununun hangi takımın kazanacağı büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 17 Mart'ta eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’ın 17 Mart Pazar akşamı yayınlanan 61. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında oynanan dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan taraf Mavi Takım oldu.

17 MART SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları konseyde toplandı. Yarışmacılar, performanslarına göre potaya gitmesini istediği kişinin ismini oyladı. Oylama sonucunda 5 oy alan Bozok 2. eleme adayı oldu. Öte yandan haftanın ilk eleme adayı önceki gün Hakan olmuştu.