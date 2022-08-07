Tekirdağ'da 2 ceset bulundu

07 Ağustos 2022 Pazar, 17:52

Alınan bilgiye göre, Aşıklar Tepesi mevkiinde deniz kıyısındaki kayalıklarda iki kişinin hareketsiz yattığını gören yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.Ç ve M.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenazeler Çorlu Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı.