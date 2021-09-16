Tekirdağ'da 3 sınıf karantinaya alındı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir lisede korona virüs vakası görülmesi üzerine 3 sınıftaki öğrenciler karantinaya alındı.

(İHA)
16 Eylül 2021 Perşembe, 17:35
Tekirdağ'da 3 sınıf karantinaya alındı
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Edinilen bilgiye göre, Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde korona virüs vakasına rastlanmasının ardından 3 sınıfta eğitim - öğretim gören öğrencilerin tamamı yakın temaslı kabul edilerek karantina altına alındı. Evlerine gönderilen öğrenciler 14 gün boyunca temaslı takibine alındı.

3 SINIF KARANTİNADA 

Öte yandan, karantinaya alınan sınıflardaki öğrencilerin 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları öğrenildi.Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir lisede korona virüs vakası görülmesi üzerine 3 sınıftaki öğrenciler karantinaya alındı.

ÖĞRENCİLER TEMASLI TAKİBİNE ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde korona virüs vakasına rastlanmasının ardından 3 sınıfta eğitim - öğretim gören öğrencilerin tamamı yakın temaslı kabul edilerek karantina altına alındı. Evlerine gönderilen öğrenciler 14 gün boyunca temaslı takibine alındı.

Öte yandan, karantinaya alınan sınıflardaki öğrencilerin 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları öğrenildi.


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