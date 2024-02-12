Tekirdağ'da 3,5 ton bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi

Yayınlanma: 12.02.2024 - 19:02

Güncelleme: 12.02.2024 - 19:02

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde işletmeciliğini H.Ö.'nün yaptığı nargile tütünü fabrikasında, bandrolsüz olarak içime hazır tütünlerin piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Jandarma ekiplerinin fabrika içinde yaptığı aramada 3 ton 638 kilo satışa hazır bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Piyasa değeri 3 milyon lira olduğu belirtilen tütünlerle ilgili gözaltına alınan işletme sahibi H.Ö., hakkında işlem başlatıldı.