Tekirdağ'da 3,5 ton bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde nargile tütünü fabrikasında piyasa değeri 3 milyon lira olan 3 ton 638 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 19:02
Tekirdağ'da 3,5 ton bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde işletmeciliğini H.Ö.'nün yaptığı nargile tütünü fabrikasında, bandrolsüz olarak içime hazır tütünlerin piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Jandarma ekiplerinin fabrika içinde yaptığı aramada 3 ton 638 kilo satışa hazır bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Piyasa değeri 3 milyon lira olduğu belirtilen tütünlerle ilgili gözaltına alınan işletme sahibi H.Ö., hakkında işlem başlatıldı.


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