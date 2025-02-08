Tekirdağ'da 7 bin 104 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarmanın son 1 ayda düzenlediği operasyonlarda 7 bin 104 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da 7 bin 104 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
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DHA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 16:42

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak ve sahte alkol üreticileri ile satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Son 1 ayda yapılan operasyonlarda; 9 litre bira, 37 litre votka, 120 litre viski, 394 litre rakı, 1519 litre şarap, 5 bin 25 litre etil ve metil alkol olmak üzere toplam 7 bin 104 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.

Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden sahte alkol ticaretine karşı yürütülen mücadele ile can kayıplarının önüne geçildiğini söyledi. 


Etiketler: #tekirdağ #Sahte alkol

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