Tekirdağ'da 7 bin 104 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'da jandarmanın son 1 ayda düzenlediği operasyonlarda 7 bin 104 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak ve sahte alkol üreticileri ile satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Son 1 ayda yapılan operasyonlarda; 9 litre bira, 37 litre votka, 120 litre viski, 394 litre rakı, 1519 litre şarap, 5 bin 25 litre etil ve metil alkol olmak üzere toplam 7 bin 104 litre sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.
Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden sahte alkol ticaretine karşı yürütülen mücadele ile can kayıplarının önüne geçildiğini söyledi.
Etiketler: #tekirdağ #Sahte alkol
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