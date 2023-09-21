Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 17:22
Tekirdağ'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulamalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçe girişinde durumundan şüphelendikleri 7 kişiyi durdurdu.

Kontrollerde İran uyruklu 7 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.


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