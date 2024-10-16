Tekirdağ’da 700 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince bir eve gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ’da 700 litre sahte içki ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 10:01

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15 Ekim günü Süleymanpaşa Çınarlı Mahallesi’nde bir evde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ve kaçak içki ele geçirildi.

Ö.İ. isimli şahsın evine yapılan baskında çeşitli yasa dışı maddeler bulundu.

Aramada; 2 gram esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 450 litre el yapımı şarap, 250 litre el yapımı rakı dolu 134 şişe ve 1 adet el yapımı rakı damıtma sistemi ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Etiketler: #tekirdağ #Jandarma

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