Tekirdağ'da bir otomobilde bin 28 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yayınlanma: 02.09.2024 - 09:47

Güncelleme: 02.09.2024 - 09:47

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir otomobilde bin 28 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çene Mahallesi'nde bir otomobilde yapılan aramada bin 28 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü T.P'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.