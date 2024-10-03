Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin durumu kritik: 26 gündür entübe

Yayınlanma: 03.10.2024 - 12:39

Güncelleme: 03.10.2024 - 12:39

Malkara ilçesinde Sıla Y.’nin yaşadığı vahim olay sonrası hastaneye kaldırılmasıyla birlikte, tedavisine yoğun bakımda sürüyor. Edinilen bilgilere göre, küçük kızın durumu ciddiyetini koruyor. Yoğun bakımda entübe durumda olan Sıla bebeğin tedavisi sürerken, ailesi ve yakınları da hastane önünde umutlu haber bekliyor.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Sıla’nın annesi Bakiye Y. ve komşu çocukları da dahil olmak üzere 5 kişi tutuklu bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y., 8 Eylül'de 2 yaşındaki kızı Sıla'yı uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Bebek, beyin ameliyatı edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y.'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

SILA BEBEĞİN KARDEŞİ DEVLET KORUMASINDA

Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.