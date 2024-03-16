Tekirdağ'da çocuklara uyuşturucu satarken yakalandılar!

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 şahıs, çocuklara uyuşturucu satarken yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 19:22
Tekirdağ'da çocuklara uyuşturucu satarken yakalandılar!
Abone Ol google-news

Olay, Kapaklı Atatürk Mahallesi Yıldız Caddesi Süleyman Demirel Parkı’nda meydana geldi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 yaşındaki T.A. ve O.T.’ye uyuşturucu satan E.Z. ve Y.E.K. isimli şahıslar yakalandı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Polis ekipleri tarafından şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada 12 gram bonzai ele geçirildi.

Ayrıca E.Z. ve Y.E.K.’nin ikametinde yapılan aramada 7.75 gram bonzai, bir adet kurusıkı tabanca ve 900 lira para ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


tekirdağ haberleri uyuşturucu haberleri uyuşturucu operasyonu haberleri

İlgili Haberler

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 4 tutuklama

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 4 tutuklama
Polis 842 adet uyuşturucu hap ele geçirdi

Polis 842 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
Adana'da uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldüren babadan acı mesaj!

Adana'da uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldüren babadan acı mesaj!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı: Ölenler arasında bebek ve çocuklar da var!

Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı: Ölenler arasında bebek ve çocuklar da var!
Son dakika! İliç’teki maden faciasının 33. gününde kayıp işçilerden ilk iz…

Son dakika! İliç’teki maden faciasının 33. gününde kayıp işçilerden ilk iz…
1 ayda 21 kadın avukatla görüşmüştü... Avukat, Adnan Oktar'ın görüşmelerine ilişkin konuştu

1 ayda 21 kadın avukatla görüşmüştü... Avukat, Adnan Oktar'ın görüşmelerine ilişkin konuştu
Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor

Türkiye’nin ilk denizaltı müzesi ‘TCG Uluçalireis’ kapılarını ziyaretçilerine açıyor
Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 15 Mart 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 15 Mart 2024 altın fiyatları...
Milli takımın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt Rusya’daki voleybol hayatını anlattı!

Milli takımın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt Rusya’daki voleybol hayatını anlattı!
Soylu’nun sır buluşması

Soylu’nun sır buluşması
Uçak görevlisi itiraf etti! ‘Çok çaresiz olmadığımız sürece…’

Uçak görevlisi itiraf etti! ‘Çok çaresiz olmadığımız sürece…’