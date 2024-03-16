Tekirdağ'da çocuklara uyuşturucu satarken yakalandılar!

Yayınlanma: 16.03.2024 - 19:22

Güncelleme: 16.03.2024 - 19:22

Olay, Kapaklı Atatürk Mahallesi Yıldız Caddesi Süleyman Demirel Parkı’nda meydana geldi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 yaşındaki T.A. ve O.T.’ye uyuşturucu satan E.Z. ve Y.E.K. isimli şahıslar yakalandı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Polis ekipleri tarafından şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada 12 gram bonzai ele geçirildi.

Ayrıca E.Z. ve Y.E.K.’nin ikametinde yapılan aramada 7.75 gram bonzai, bir adet kurusıkı tabanca ve 900 lira para ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.