Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 4 tutuklama

Uşak'ta bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından araçtaki 4 kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 20:03
Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 4 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Durak Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 108 gram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda yeşil reçeteye ait hap ele geçirildi.

Otomobildeki C.A, İ.E, Ö.A. ve E.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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