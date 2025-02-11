Tekirdağ'da deniz çekilince tarihi 'Kral Yolu' ortaya çıktı

Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:42

Güncelleme: 11.02.2025 - 17:42

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi kıyılarında, deniz seviyesinin yaklaşık 10 metre çekilmesi dikkat çekti. Bölge halkı tarafından 'Kral Yolu' olarak adlandırılan ve normalde su altında kalan kayalıklar su yüzeyine çıkarken, uzmanlar bu durumun olağan olduğunu belirtti.

Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen deniz çekilmesi, kıyı şeridinde gözle görülür bir değişime neden oldu. Normalde suyun altında kalan kayalıklar, çekilme sonrası gün yüzüne çıktı. Bölge sakinlerinden Hüseyin Sakalar, her yıl benzer bir durumun yaşandığını belirterek, “Bu kayalar normalde suyun altında oluyor, ancak bu mevsimde deniz çekildiği için ortaya çıkıyor. Her sene buna şahit oluyoruz” dedi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Özşahin, deniz çekilmesinin doğal bir meteorolojik olay olduğunu belirtti. Özşahin, “Bu durum, dönemsel olarak rüzgarların belirli bir yönde esmesiyle ortaya çıkıyor. Endişelenmeye gerek yok, olağanüstü bir durum söz konusu değil” diye konuştu.

Denizin çekildiği alan, havadan dron ile de görüntülendi. Görüntülerde kıyı şeridinde belirgin bir şekilde suyun geri çekildiği ve kayalık alanların açığa çıktığı görüldü. Bölge halkı, bu doğa olayının her yıl tekrarlandığını ancak oluşturduğu manzaranın ilgi çekici olduğunu ifade etti.