Tekirdağ'da deniz kenarında kadın cesedi bulundu
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde deniz kenarında kadın cesedi bulundu.
İstiklal Mahallesi Atatürk Parkı'ndaki bir kişiyi hareketsiz yatarken gören yurttaşlar, durumu emniyet güçlerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan araştırmada, cesedin 85 yaşındaki Zeliha Demirsoy'a ait olduğu tespit edildi.
Demirsoy'un cesedi, savcının incelemesinin ardından Şarköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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