Sakarya Nehri’nde ceset bulundu

Sakarya’nın Geyve ilçesinde Sakarya Nehri üzerinde erkek cesedi bulundu. Cesedin, 5 gündür kayıp olan Recep Demir’e (68) ait olduğu tespit edildi.

Sakarya Nehri’nde ceset bulundu
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İHA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 13:52

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Geyve Kızılkaya Mahallesi mevkisinde Sakarya Nehri üzerinde hareketsiz şekilde bir kişiyi gören yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ve Jandarma Olay Yeri İnceleme Timleri (OYİT) tarafından şahsın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Cesedin, Recep Demir’e (68) ait olduğu ve Geyve İnciksuyu Mahallesi’nde ikamet ettiği belirlendi.

Öte yandan hayatını kaybeden Recep Demir ile 29 yaşındaki oğlu Tevfik Can Demir’in 16 Ekim tarihinden beri kayıp oldukları ve haklarında herhangi bir kayıp ihbarı da yapılmadığı öğrenildi.

Recep Demir’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatılırken, baba ve oğlun bir miktar borçlarının da bulunduğu öğrenildi.


Etiketler: #Sakarya Nehri #sakarya #ceset

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