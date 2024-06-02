Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Tekirdağ'da motor arızası oluşan Diamond DA-42 tipi eğitim uçağı, tarlaya zorunlu iniş yaptı.

DHA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 15:05
Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Atlantic Flight Academy'e ait Diamond DA-42 tipi eğitim uçağında, Süleymanpaşa ilçesi semalarında motor arızası meydana geldi.

Bunun üzerine pilot, Yağcı Mahallesi'ndeki ayçiçeği tarlasına acil iniş yaptı. Pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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