Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
Tekirdağ'da motor arızası oluşan Diamond DA-42 tipi eğitim uçağı, tarlaya zorunlu iniş yaptı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Atlantic Flight Academy'e ait Diamond DA-42 tipi eğitim uçağında, Süleymanpaşa ilçesi semalarında motor arızası meydana geldi.
Bunun üzerine pilot, Yağcı Mahallesi'ndeki ayçiçeği tarlasına acil iniş yaptı. Pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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