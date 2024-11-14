Tekirdağ’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Yayınlanma: 14.11.2024 - 09:45

Güncelleme: 14.11.2024 - 10:49

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 12 Kasım’da, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde düzenlenen geniş çaplı operasyon kapsamında 288 kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve 57 araç incelendi. Operasyonda, 301 gram bonzai, 4 sentetik ecza, 2 çalıntı motosiklet, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlarından aranan bir şahıs, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs ile motosiklet hırsızlığında şüpheli bir kişi olmak üzere toplamda 8 aranan şahıs yakalandı.

Operasyonda toplam 21 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç odaklarına karşı taviz vermeden çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.