Tekirdağ'da eski eşi çocuğunu okula bırakırken onu bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da, çocuğunu okula bırakan eski eşini öldüren ve boşanma davasında şahitlik yapan şahsı da yaralayan Remzi A. isimli şahıs polise teslim oldu.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eski eşini tabancayla öldüren, boşanma davalarında şahitlik yapan kişiyi de yaraladıktan sonra kaçan şüpheli polise teslim oldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim olan 44 yaşındaki Remzi A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AYŞE A. OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Remzi A., 3 ay önce boşandığı Ayşe A.'ya dün çocuğunu okula götürdüğü sırada Doğan Sokak'ta tabancayla ateş etmiş, Ayşe A., olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Motosikletle uzaklaşan ve boşanma davalarında şahitlik yapan Volkan A'nın Yazgan Sokak'taki evine giden Remzi A., uyuyan Volkan A.'yı da silahla yaraladıktan sonra kaçmıştı.
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