Tekirdağ'da fabrikada yangın
Tekirdağ'da, fabrikanın hurda kağıt bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, karton fabrikasının hurda kağıt bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ergene'nin Ulaş Mahallesi’nde faaliyet gösteren karton fabrikasının hurda atık kağıt stok alanında akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bölgeye takviye olarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA aracı da gönderildi. Alevler uzun süren çalışma sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında tesisin hurda kağıt bölümünde zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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