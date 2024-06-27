Danimarka'da bakanlık binasında yangın çıktı

Yayınlanma: 27.06.2024 - 13:34

Güncelleme: 27.06.2024 - 13:58

Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Vergi Bakanlığı binasında yangın çıktı. Ofis binasından yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü. Yangın yerel saatle sabah saat 11 civarında başladı ve kısa sürede kontrol altına alındı.

Danimarka polisi, Kopenhag itfaiyesi ile birlikte yangına müdahale ettiklerini belirtti. Yangının çıktığı bina ile çevredeki diğer binaların tahliye edildiği kaydedildi. İtfaiye ekipleri, büyük alevleri söndürdüklerini ve binanın yapısında veya gizli alanlarında yangın kalmadığından emin olmak için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

YARALANMA BİLDİRİLMEDİ

Vergi Bakanlığı'nın basın ofisi, yangın sırasında herhangi bir çalışanın yaralanmadığını doğruladı. Yangın çıktığı sırada bakanlıkta yoğun bir çalışma olduğu ve bazı yetkililerin toplantı halinde olduğu bildirildi.

Danmarksdemokraterne partisinin finans sözcüsü Hans Kristian Skibby, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda yangın alarmı çaldığında bir toplantıda olduklarını ve binadan tahliye edildiklerini belirtti.

Vergi Bakanlığı binası, Nisan ayında yangın çıkan Kopenhag'ın eski borsasının yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor. Bu yangın da şehirde büyük bir paniğe yol açmıştı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Hovedstadens Beredskab İtfaiye Müdürü Tim Ole Simonsen, yangının saat 11:25 itibarıyla kontrol altına alındığını ve büyük alevlerin söndürüldüğünü belirtti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmemekle birlikte, ekipler binanın tamamen güvenli olduğunu doğrulamak için çalışmalarını sürdürüyor.