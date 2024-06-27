Danimarka'da bakanlık binasında yangın çıktı
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Vergi Bakanlığı binasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay sırasında yaralanma bildirilmedi.
Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Vergi Bakanlığı binasında yangın çıktı. Ofis binasından yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü. Yangın yerel saatle sabah saat 11 civarında başladı ve kısa sürede kontrol altına alındı.
Danimarka polisi, Kopenhag itfaiyesi ile birlikte yangına müdahale ettiklerini belirtti. Yangının çıktığı bina ile çevredeki diğer binaların tahliye edildiği kaydedildi. İtfaiye ekipleri, büyük alevleri söndürdüklerini ve binanın yapısında veya gizli alanlarında yangın kalmadığından emin olmak için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
YARALANMA BİLDİRİLMEDİ
Vergi Bakanlığı'nın basın ofisi, yangın sırasında herhangi bir çalışanın yaralanmadığını doğruladı. Yangın çıktığı sırada bakanlıkta yoğun bir çalışma olduğu ve bazı yetkililerin toplantı halinde olduğu bildirildi.
Danmarksdemokraterne partisinin finans sözcüsü Hans Kristian Skibby, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda yangın alarmı çaldığında bir toplantıda olduklarını ve binadan tahliye edildiklerini belirtti.
Vergi Bakanlığı binası, Nisan ayında yangın çıkan Kopenhag'ın eski borsasının yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafesinde bulunuyor. Bu yangın da şehirde büyük bir paniğe yol açmıştı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Hovedstadens Beredskab İtfaiye Müdürü Tim Ole Simonsen, yangının saat 11:25 itibarıyla kontrol altına alındığını ve büyük alevlerin söndürüldüğünü belirtti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmemekle birlikte, ekipler binanın tamamen güvenli olduğunu doğrulamak için çalışmalarını sürdürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hakan Fidan’a yollanan ifşa mesajı
- İnsan kaçakçılığı yapan generale gözaltı!
- 'Bizim Çocuklar' son 16'da!
- İstismar edilen çocuğun babası konuştu
- Erdoğan ve muhabir arasında ilginç diyalog
- İstanbul'da 7 katlı bina çöktü
- İşte EURO 2024'teki eşleşmeler
- Çekya-Türkiye maçında kart rekoru kırıldı!
- Houston Rockets'tan Alperen Şengün kararı
- Asla sevgili olmamanız gereken 4 burç!