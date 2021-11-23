Tekirdağ'da hırsızlar traktörün demirlerini çaldı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hırsızlar, traktörlerin ağırlıklarını çalarak kayıplara karıştı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Karlı Mahallesi'nde, görülmemiş bir hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar, çiftçilik yapan köy muhtarının garajına girerek, traktörün önündeki demirleri çaldılar.
Olayla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Muhtar Anıl Aydın, "Gece garajlara girip traktörlerimizin demirlerini çalmışlar, sabah traktörleri çıkarmak üzere baktığımızda gördük, benim traktörümden de 7 ağırlığı çalmışlar. Zararımız 10 bin liranın üzerinde" ifadelerini kullandı.
Muhtarın traktöründen demir ağırlıkların çalındığını öğrendikten sonra kendi traktörünü kontrol eden muhtarın amcası, kendi traktöründen de demir ağırlıkların çalındığını gördü.
Demir ağırlıkların çok değerli olduğunu belirten muhtar, durumu fark ettikten sonra köyün kameralarını izlediklerini, olaya ilişkin şüpheli bir duruma rastlamadıklarını belirtti.
TARIM ARAÇLARI ÇALINIYOR
Köylüler olaya ilişkin, köyde yakın zamanda farklı hırsızlıkların da yapıldığını belirtti. Son zamanlarda hırsızlık vakalarının arttığını söyleyen köylüler, köyde büyükbaş hayvanların ve traktör pulluklarının da çalındığını kaydetti.
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