Tekirdağ'da hırsızlar traktörün demirlerini çaldı

23 Kasım 2021 Salı, 13:21

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Karlı Mahallesi'nde, görülmemiş bir hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlar, çiftçilik yapan köy muhtarının garajına girerek, traktörün önündeki demirleri çaldılar.

Olayla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Muhtar Anıl Aydın, "Gece garajlara girip traktörlerimizin demirlerini çalmışlar, sabah traktörleri çıkarmak üzere baktığımızda gördük, benim traktörümden de 7 ağırlığı çalmışlar. Zararımız 10 bin liranın üzerinde" ifadelerini kullandı.

Muhtarın traktöründen demir ağırlıkların çalındığını öğrendikten sonra kendi traktörünü kontrol eden muhtarın amcası, kendi traktöründen de demir ağırlıkların çalındığını gördü.

Demir ağırlıkların çok değerli olduğunu belirten muhtar, durumu fark ettikten sonra köyün kameralarını izlediklerini, olaya ilişkin şüpheli bir duruma rastlamadıklarını belirtti.

TARIM ARAÇLARI ÇALINIYOR

Köylüler olaya ilişkin, köyde yakın zamanda farklı hırsızlıkların da yapıldığını belirtti. Son zamanlarda hırsızlık vakalarının arttığını söyleyen köylüler, köyde büyükbaş hayvanların ve traktör pulluklarının da çalındığını kaydetti.