Tekirdağ'da iş cinayeti: Arıza gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan işçi öldü
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde elektrik dağıtım şirketi çalışan Tayfun Öztürk (40) arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp hayatını kaybetti.
Hayrabolu'nun Alpullu Caddesi’nde yaşanan elektrik arızasını gidermek için bölgeye saat 14.00 sıralarında Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi.
Kurumun bakım ve arıza biriminde görevli Tayfun Öztürk, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.
Yere düşen Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Tayfun Öztürk'ün cansız bedeni Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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