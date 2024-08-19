Tekirdağ'da iş cinayeti: Arıza gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan işçi öldü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde elektrik dağıtım şirketi çalışan Tayfun Öztürk (40) arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapılıp hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 16:29
Tekirdağ'da iş cinayeti: Arıza gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan işçi öldü
Abone Ol google-news

Hayrabolu'nun Alpullu Caddesi’nde yaşanan elektrik arızasını gidermek için bölgeye saat 14.00 sıralarında Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi.

Kurumun bakım ve arıza biriminde görevli Tayfun Öztürk, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.

Yere düşen Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Tayfun Öztürk'ün cansız bedeni Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


tekirdağ haberleri elektrik haberleri Arıza haberleri İşçi haberleri

İlgili Haberler

Adıyaman'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi öldü!

Adıyaman'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi öldü!
Osmaniye'de iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Osmaniye'de iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
İliç'te maden işletmesinde çalışan 187 işçinin iş akdi feshedildi

İliç'te maden işletmesinde çalışan 187 işçinin iş akdi feshedildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler