Tekirdağ'da işçi servisi kanala devrildi: 5 yaralı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsün su kanalına devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi, Esentepe mevkisinde meydana geldi. Yokuş aşağı giden ve fabrika işçilerini taşıyan Yılmaz A., idaresindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına devrildi.
İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Emrah G., Ali T., Müjdat Y., Ender Ç., Kaan B., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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