Tekirdağ'da işçi servisi kanala devrildi: 5 yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsün su kanalına devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

DHA
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:33
Tekirdağ'da işçi servisi kanala devrildi: 5 yaralı
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Kaza, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi, Esentepe mevkisinde meydana geldi. Yokuş aşağı giden ve fabrika işçilerini taşıyan Yılmaz A., idaresindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına devrildi.

İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Emrah G., Ali T., Müjdat Y., Ender Ç., Kaan B., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 


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