EnerjiSA işçilerine polis müdahalesi: 2 sendika yöneticisi de gözaltında

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:34

EnerjiSa işçilerinin Sabancı kuleleri önündeki oturma eyleminde, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Enerji-Sen’in Genel Başkanı Süleyman Keskin ve Kurucu Genel Başkanı Kamil Kartal ile 7 işçi gözaltına alındı.

Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Valilik kararı ile holdingin bulunduğu sokak ve çevresine eylem yasağı koydurmuş. Buradan bir kez daha yeniliyoruz bu direnişi kıramayaksanız. Gözaltına alınan tüm arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın" dedi.

@SabanciHolding önünde başlattığımız olduğumuz nöbetimiz kaymakalık tarafından yasak getirildi. Arkadaşlarımız gözaltına alındı.



Hakkını arayan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!#utanSA pic.twitter.com/t20pZQ0KOD — DİSK/Enerji-Sen (@enerjisen) May 25, 2022

Hukuksuz şekilde işten atıldıkları gerekçesiyle Başkent Elektrik Genel Müdürlüğü önünde eylemlerini gerçekleştiren EnerjiSA işçileri, 58. gününde eylemlerini İstanbul’da bulunan Sabancı kuleleri önüne taşımıştı.