Tekirdağ'da işçi servisi TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün TIR'a çarptığı kazada 12 kişi yaralandı.

DHA
22 Aralık 2022 Perşembe, 11:26
Tekirdağ'da işçi servisi TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı
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Tekirdağ'daki kaza, sabah saatlerinde Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi.

Fabrika işçilerini taşıyan Emrah Y. idaresindeki midibüs, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kavşakta Necmi İ.'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada midibüsteki 12 işçi yaralandı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 


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