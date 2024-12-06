Tekirdağ'da jandarma operasyonu: Ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma operasyonu: Ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 12:58

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde 4 Aralık’ta O.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız 1 tabanca ve 1 şarjör bulundu.

5 Aralık’ta Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde N.T. isimli şahsın aracında yapılan aramada da 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak inceleme başlatıldı.


Etiketler: #tekirdağ #Jandarma

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