Tekirdağ'da korkunç olay... Bıçak çeken oğlunu vurdu!

Yayınlanma: 28.11.2024 - 11:52

Güncelleme: 28.11.2024 - 12:05

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesi Atilla Caddesi üzerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; baba A.O. ile oğlu Y.O. arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre, baba A.O., kendisine bıçak çekip saldırmaya kalkıştığını öne sürdüğü oğluna silahla ateş açtı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kasık bölgesinden yaralanan Y.O., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, baba A.O.’yu olayı gerçekleştirdiği tabancayla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.