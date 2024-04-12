Tekirdağ'da jandarmadan 'Zıpkın-5' operasyonu
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde jandarmanın düzenlediği Zıpkın-5 adı verilen asayiş operasyonunda aranan 8 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Süleymanpaşa ilçesinde Zıpkın-5 adı verilen operasyonla, dar sokaklar, aranan şahıslara yönelik huzur ve güven uygulaması yapıldı.
Operasyonda, 708 araç ve 2 bin 190 kişinin sorgulaması yapıldı, aranan 8 şüpheli yakalandı, 4 gram esrar, 1 hacizli araç, ele geçirildi.
26 sürücüye 73 bin 325 lira para cezası uygulandı, 16 araç trafikten men edildi.
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