Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerindeki operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 40 gram sentetik uyuşturucu, 195 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.
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