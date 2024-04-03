Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 09:18
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 13 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerindeki operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 40 gram sentetik uyuşturucu, 195 sentetik ecza hapı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.


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